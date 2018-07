Brüssel (AFP) Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker erwartet eine schnelle Entscheidung über den Vorsitz des wichtigsten Gremiums der Euro-Länder. Eine Entscheidung über den Vorsitz der Eurogruppe solle "heute" getroffen werden, sagte Juncker am Montag in Brüssel vor Beginn einer Sitzung der Eurogruppe. Auf die Frage, ob er den Posten noch einmal übernehmen werde, fügte Juncker hinzu: "Ich habe dazu alles gesagt." EU-Diplomaten hatten zuvor nicht erwartet, dass bei dem Treffen am Montag bereits eine Entscheidung fällt.

