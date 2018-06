Mainz (AFP) In der Debatte um das neue Melderechtsgesetz hat Grünen-Fraktionschefin Renate Künast Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner (CSU) kritisiert. Aigner hätte sich, was den Umgang mit Daten angehe, "für die Bürger viel früher einsetzen müssen", sagte Künast am Montag im ZDF-Morgenmagazin. Aigner, die am Wochenende gesagt hatte, über die Neuregelung müsse noch diskutiert werden, habe dem Gesetz als Bundestagsabgeordnete "faktisch" zugestimmt.

