Erfurt (AFP) Der Thüringer Neonazi-Untersuchungsausschuss hat am Montagabend mit der Befragung des früheren Verfassungsschutzchefs Helmut Roewer begonnen. Die Abgeordneten wollten ihn unter anderem zu V-Leuten in der Thüringer Neonaziszene befragen. Roewer stand von 1994 bis zum Jahr 2000 an der Spitze des Landesamtes für Verfassungsschutz. Während seiner Amtzeit tauchte 1998 das spätere Zwickauer Neonazi-Trio Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe unter. Die von Pannen begleitete Fahndung nach den Rechtsextremisten war offiziell kein Thema im U-Ausschuss, da es zunächst vor allem um die Zeit bis zum Untertauchen des Trios ging.

