Brüssel (AFP) Die große Mehrheit der Internetnutzer in Deutschland macht sich einer Umfrage zufolge Sorgen über Kriminalität im Netz. 71 Prozent der deutschen Internetnutzer gaben in einer Umfrage für die EU an, dass in ihren Augen das Risiko durch Cyberkriminalität in den zurückliegenden zwölf Monaten gestiegen sei, wie die EU-Kommission am Montag in Brüssel mitteilte. 72 Prozent waren demnach besorgt, dass ihre persönlichen Daten von Internetseiten-Betreibern nicht geheim gehalten werden.

