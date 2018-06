Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission will den jahrelangen Streit um milliardenschwere Beihilfen für die BayernLB zum Abschluss bringen. Zur Klärung der letzten Details trifft EU-Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia heute in Brüssel Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und den bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Dabei geht es um die Auflagen, die die Landesbank im Gegenzug für staatliche Hilfe erfüllen muss. In der Finanzkrise war die BayernLB vom Staat mit 10 Milliarden Euro gerettet worden. Im Gegenzug muss die Bank schrumpfen.

