Brüssel (dpa) - Das milliardenschwere Hilfsprogramm für Spaniens marode Banken ist noch nicht fertig. Die Euro-Finanzminister werden die Vereinbarung über Summe, Auflagen und Details bei ihrer Sitzung heute in Brüssel noch nicht beschließen können. Eine neues Treffen ist für den 20. Juli geplant - möglicherweise auch in Form einer Telefonkonferenz. Unklar ist noch, wie viel Geld Spaniens Banken brauchen. Verhindert werden soll, dass Wettbewerbsvorteile entstehen. Die Euroländer haben bis zu 100 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

