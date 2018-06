Jerusalem (AFP) EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu haben bei einem Treffen in Jerusalem am Montag das umstrittene iranische Atomprogramm diskutiert. Bei dem Gespräch sei es um "wesentliche Bedrohungen in der Region" gegangen, hieß es in einer Erklärung der EU. Barroso und Netanjahu hätten dabei ihre Standpunkte bezüglich einer diplomatischen Lösung des Atomstreits ausgetauscht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.