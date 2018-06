Pamplona (dpa) - Bei der traditionellen Stierhatz in der spanischen Stadt Pamplona sind zwei britische Läufer von Hornstößen verletzt worden. Weitere fünf Läufer erlitten bei dem dritten Stiertreiben Quetschungen und mussten ebenfalls in Krankenhäusern behandelt werden. Bei den «sanfermines» werden vom 7. bis zum 14. Juli täglich sechs Kampfstiere und mehrere zahme Leitochsen durch die Gassen der Altstadt bis in die Arena gejagt. Dort werden sie abends von Toreros getötet.

