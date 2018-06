Farnborough (dpa) - Der Flugzeugbauer Boeing hat auf der Luftfahrtschau in Farnborough einen Großauftrag über mehr als 7 Milliarden Dollar (5,9 Mrd Euro) für seinen modernisierten Mittelstreckenflieger 737-MAX bekanntgegeben.

Der US-Flugzeugfinanzierer Air Lease Corporation (ALC) bestellte 75 Flugzeuge und sicherte sich Optionen für weitere 25 Exemplare, wie ALC-Chef Steven Udvar-Hazy und Boeing-Verkehrsflugzeugchef Ray Conner am Montag auf der Luftfahrtmesse (bis 15. Juli) mitteilten.

Laut Preisliste haben die fest bestellten Maschinen einen Gesamtwert von 7,2 Milliarden US-Dollar (5,9 Mrd Euro). Allerdings sind bei Flugzeugen Nachlässe im zweistelligen Prozentbereich üblich.

Die 737-MAX ist der Nachfolger des Boeing-Klassenschlagers 737-NG. Der Jet soll vor allem durch neue Triebwerke und eine bessere Aerodynamik 13 Prozent weniger Treibstoff verbrauchen. Mit der Neuauflage reagierte Boeing auf den Erfolg des Konkurrenzmodells Airbus A320neo.

ALC-Chef Udvar-Hazy hatte anfangs am Boeing-Konzept gezweifelt, zeigte sich nun aber begeistert: «Heute kaufen wir ein ganz anderes Flugzeug als das, was wir zu Beginn des Jahres gesehen haben.» Boeing und der Triebwerkshersteller CFM, ein Gemeinschaftsunternehmen von GE und der Safran-Tochter Snecma, hätten in den vergangenen Monaten hart an dem Flieger gearbeitet.

Bereits am Freitag hatte die Fluggesellschaft Virgin Australia 23 Exemplare der 737-MAX bestellt. Damit hat Boeing jetzt Aufträge für insgesamt 549 Exemplare des Fliegers in den Büchern.

