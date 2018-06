Luton (SID) - Nach einer kurzen Nacht war der ehemalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton am Montagmorgen auf ungewohntem Terrain unterwegs. Als "Frühaufsteher" eröffnete er um 6.30 Uhr in Luton Tag 52 des olympischen Fackellaufes zu den Spielen in London (27. Juli bis 12. August).

"Sonntag war kein guter Tag, da hätte ich mal lieber das Rennen dafür ausgelassen", sagte Hamilton, der ursprünglich das Olympische Feuer am Sonntag durch seinen Heimatort Stevenage hätte tragen sollen. Sein Einsatz beim britischen Grand Prix in Silverstone, wo er nicht über Platz acht hinauskam, machte die Verschiebung auf Montag nötig. "Ich bin aber stolz, das machen zu dürfen. Da spielt es keine Rolle, wo es stattfindet", sagte Hamilton: "Hierfür ausgewählt worden zu sein, ist eine große Ehre. In einer Million Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich diese Chance bekommen würde."