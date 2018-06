Paris (AFP) Nach der schweren Panne beim französischen Telefonanbieter Orange hat sich nun die Regierung in Paris eingeschaltet. Die Ministerin für E-Business, Fleur Pellerin, werde Orange-Chef Stéphane Richard noch diese Woche treffen, um einen ersten Bericht über die Ursachen der Panne zu erhalten, teilte ihr Ministerium am Montag mit. Auch mit den Chefs der drei anderen großen Handy-Anbieter in Frankreich sind Gespräche über deren Krisenmanagement für solche Fälle vorgesehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.