Paris (AFP) Die neue sozialistische Regierung in Frankreich hat mit der versprochenen Abstimmung ihrer Politik mit den Sozialpartnern begonnen. Präsident François Hollande eröffnete am Montag in Paris eine zweitägige Sozialkonferenz mit Gewerkschaftern und Arbeitgebern. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen Maßnahmen zum Abbau der Arbeitslosigkeit, zur Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft sowie zur Zukunft des Rentensystems.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.