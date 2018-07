Berlin (SID) - Bundesliga-Absteiger Hertha BSC Berlin bestreitet wenige Tage vor Saisonstart im heimischen Olympiastadion ein Testspiel gegen den italienischen Fußball-Meister Juventus Turin. Anlass der Partie am 28. Juli ist der 120. Geburtstag des Zweitligisten. Die Mannschaft von Trainer Jos Luhukay startet am 3. August gegen den SC Paderborn in die neue Spielzeit.