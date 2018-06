Kairo (dpa) - Das Oberste Verfassungsgericht Ägyptens ist in Kairo zusammengetreten. Es berät darüber, dass Präsident Mohammed Mursi das Parlament wieder eingesetzt hat. Einige Abgeordnete sollen heute schon wieder an ihrem Arbeitsplatz gewesen sein. Für morgen ist eine Sitzung einberufen worden. Das Verfassungsgericht hatte das Parlament vorher aufgelöst - in einer umstrittenen Entscheidung. Daraufhin übernahm der Oberste Militärrat die Machtbefugnisse des Parlaments.

