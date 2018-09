Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu einem Kurzbesuch nach Indonesien abgereist. Es ist das erste Mal, dass sie in das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt reist. Indonesien hat 240 Millionen Einwohner. In der Hauptstadt Jakarta will Merkel morgen mit Staatspräsident Susilo Bambang Yudhoyono über Klimawandel und Umweltschutz sprechen. Ziel der Reise ist, die Beziehungen zu dem aufstrebenden Inselstaat zu stärken. Experten schätzen Indonesien als wirtschaftliches Zugpferd der Region ein.

