Rom (AFP) Ein leichtes Erdbeben hat am Montag Vororte von Rom erschüttert und Einwohner kurzzeitig in Panik versetzt. Das Beben der Stärke 3,5 ereignete sich nach Angaben der Erdbebenwarte in der Region Castelli Romani südöstlich der italienischen Hauptstadt und war in den südlichen Vororten zu spüren. "Wir haben ein lautes Rumoren gehört und das Haus begann zu wackeln. Wir sind auf die Straße gerannt, es war furchteinflößend", sagte ein Mann der Zeitung "La Repubblica".

