Mexiko-Stadt (AFP) Die bei der Präsidentschaftswahl in Mexiko unterlegene Partei des Linkskandidaten Andrés Manuel Lopéz Obrador will das Wahlergebnis vor Gericht anfechten. Die Partei der Demokratischen Revolution (PRD) werde "in den nächsten Tagen" vor Gericht gehen, sagte PRD-Generalsekretär Jesús Zambrano am Sonntag (Ortszeit).

