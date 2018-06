Fürstliche Stippvisite: Albert und Charlène von Monaco besuchen Berlin. Die Fürstin verbreitet Glamour. Guido Westerwelle lädt zur Bootsfahrt. Abends wird groß getafelt.

Berlin (dpa) - Fürst Albert II. von Monaco und seine Frau Charlène sind ein Jahr nach ihrer Hochzeit erstmals zu einem offiziellen Besuch in Deutschland zu Gast. Bundespräsident Joachim Gauck und seine Lebensgefährtin Daniela Schadt begrüßten das Paar am Montag vor Schloss Bellevue. Zum Programm der fürstlichen Stippvisite gehörten auch Gespräche mit Ministern und ein festliches Dinner im Amtssitz des Bundespräsidenten.

Zum Auftakt des offiziellen Besuchsteils trugen sich Albert (54) und Charlène (34) ins Gästebuch des Präsidenten ein. Danach schritten die beiden Staatsoberhäupter bei bewölktem Himmel die Ehrenformation des Wachbataillons ab. Charlène kam zur kurzen Begrüßungszeremonie in einem engen, mintfarbenen Hosenanzug mit hohen Schuhen. Sie begann gleich nach dem Händeschütteln auf dem roten Teppich eine lockere Unterhaltung mit First Lady Daniela Schadt.

Gauck und Albert zogen sich anschließend zu einem rund einstündigen Gespräch zurück. Später traf Albert II. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). Die mehrtägige Reise solle die engen Beziehungen zwischen Deutschland und Monaco vertiefen, hatte das Fürstenhaus vorab mitgeteilt.

Zum Mittagessen lud Außenminister Guido Westerwelle (FDP) Albert und Charlène zu einer Spree-Rundfahrt ein. In der Nähe des Kanzleramtes gingen sie an Bord des Schiffes mit dem Namen «Sanssouci». Als das Boot ablegte, stand das Fürstenpaar winkend zwischen Westerwelle und dessen Mann Michael Mronz auf einem kleinen Podest - beide Monegassen hatten Sonnenbrillen aufgesetzt.

An Bord waren auch «geladene Gäste aus Politik und Gesellschaft» - darunter Modedesigner Wolfgang Joop. Die Ex-Schwimmerin Charlène interessiert sich für Mode und war vor wenigen Tagen bei den Haute-Couture-Schauen in Paris. Am Nachmittag sollte Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) das Fürstenpaar zu einem Gang durch das Brandenburger Tor treffen. Auch im Roten Rathaus wurde der hohe Besuch erwartet. Ins Goldene Buch der Hauptstadt hatte sich der Regent des Mittelmeerstaates allerdings bereits vor vier Jahren eingetragen - das brauchte nicht wiederholt zu werden.

Albert und Charlène waren bereits am späten Sonntagnachmittag in Berlin eingetroffen. Sie wohnten im Hotel Adlon. Am Dienstag werden beide in Stuttgart erwartet. Der Fürst hatte die 20 Jahre jüngere Südafrikanerin im Juli 2011 geheiratet. Monaco ist ein Ministaat an der Côte d'Azur mit rund 35 000 Einwohnern.

