Löbau (dpa) - Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann (32) hat am Wochenende ihren Gitarristen und Lebensgefährten Jörg Weisselberg (44) geheiratet. Das Paar ließ sich in der Heimatstadt des Bräutigams, im sächsischen Löbau, trauen, wie die Leiterin des Standesamts, Petra Noack, am Montag der Nachrichtenagentur dpa mitteilte.

Die Zeremonie fand in der entweihten und inzwischen als Kulturzentrum genutzten Johanniskirche statt. Über die Vermählung im engsten Familien- und Freundeskreis hatten mehrere Zeitungen berichtet. Danach trug Biedermann ein schlichtes weißes Kleid mit Schleier, gefeiert wurde im Berggasthof «Honigbrunnen».

Weisselberg spielt seit 2001 in der Band seiner Frau und ist auch Komponist und Produzent. Biedermann wurde auch als Darstellerin in der RTL-Seifenoper «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» und der Sat.1- Telenovela «Anna und die Liebe» bekannt. Die Hauptrolle der Anna gab die Sängerin («Undress to the Beat») 2010 nach zwei Jahren für die Musik auf. Seit 2000 engagiert sich die gebürtige Berlinerin zudem ehrenamtlich für das Deutsche Rote Kreuz und eine bessere Zukunft von Straßenkindern in Peru.

