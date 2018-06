Arc-et-Senans (dpa) - Bradley Wiggins hat das erste große Einzelzeitfahren der diesjährigen Tour de France gewonnen und seine Führung in der Gesamtwertung weiter ausgebaut.

Der britische Radprofi setzte sich auf den 41,9 Kilometern von Arc-et-Senans nach Besancon vor seinem Landsmann und Teamkollegen Christopher Froome durch. Dritter wurde Zeitfahr-Olympiasieger Fabian Cancellara aus der Schweiz. Wiggins verschaffte sich in der Gesamtwertung der 99. Tour ein Zeitpolster von knapp zwei Minuten auf seinen schärfsten Rivalen Cadel Evans aus Australien.

Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin hatte einen Reifenschaden und verpasste auf der Etappe den Sprung in die Top Ten. Bester Deutscher war Andreas Klöden als Zehnter. Am Dienstag steht der erste Ruhetag in Mâcon auf dem Programm der Frankreichrundfahrt.