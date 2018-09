Moskau (AFP) Die russische Frauen-Punkband Pussy Riot muss weiter in Haft bleiben. Ein Gericht in Moskau lehnte einen Einspruch gegen die Inhaftierung der drei seit fast einer Woche hungerstreikenden Frauen am Montag ab. Für ihre Freilassung hatten sich zuvor mehr als hundert Vertreter der russischen Kunstszene in einem offenen Brief stark gemacht. Der Medien-Oligarch Alexander Lebedew hatte sich für sie in mehreren Schreiben persönlich verbürgt. Er kritisierte die Entscheidung des Gerichts als "ungerecht und unfair".

