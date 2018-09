Addis Abeba (Äthiopien) (SID) - Goldhoffnung und Ersatzmann: Der dreimalige Olympiasieger Kenenisa Bekele ist vier Jahre nach dem Double von Peking vom äthiopischen Olympischen Komitee für die Sommerspiele in London (27. Juli bis 12. August) über 10.000 m nominiert und über 5000 m als Ersatzmann berufen worden.

Bekele, der über beide Strecken die Weltrekorde hält, war am Freitag beim Diamond League-Meeting in Paris über die kürzere Distanz als Neunter in 12:55,79 Minuten nur fünftbester Äthiopier geworden. Nach dem Rennen hatte der 30-Jährige erklärt, dass er sich in London nur auf die 10.000 m konzentrieren wolle.

Über die 5000 m ist Äthiopien bei Olympia vertreten mit Dejen Gebremeskel, der bei seinem Sieg in Paris in 12:46,81 Minuten eine hochkarätige Weltjahresbestzeit lief, Hagos Gebrhiwet und Yenew Alamirew.