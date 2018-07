Juba (AFP) Bedroht vom wirtschaftlichen Kollaps und anhaltenden Grenzstreitigkeiten mit dem Sudan hat der Südsudan am Montag den ersten Jahrestag seiner Unabhängigkeit gefeiert. "Wir haben für unser Recht gekämpft, in der Gemeinschaft der freien Nationen anerkannt zu werden, und wir haben es erreicht", sagte der südsudanesische Präsident Salva Kiir vor tausenden Menschen bei den Feierlichkeiten in der Hauptstadt Juba. Die Freiheit sei aber noch unvollständig, da das Land wirtschaftlich noch immer von anderen abhängig sei. Auch die wirtschaftliche Unabhängigkeit gelte es zu erreichen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.