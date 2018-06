Cottbus (dpa) - Der Monsun-Sommer sorgt in Deutschland zunehmend für Gefahr: Nach den heftigen Regenfällen der vergangenen Tage führt die Spree Hochwasser. Der Landkreis Spree-Neiße rief am Montag die zweithöchste Alarmstufe 3 aus.

Besonders kritisch sei die Lage in Spremberg, sagte Wolfgang Genehr vom Landesamt für Umwelt. Im Abschnitt zwischen der sächsischen Landesgrenze und der Talsperre Spremberg liegt der Pegelwert rund 18 Zentimeter über dem Richtwert für Stufe 3 von 3,60 Meter. Wegen der erhöhten Alarmstufe gibt es nun ständige Kontrollen an den Deichen und Wasserläufen, um sofort Schäden bekämpfen zu können. Die Stadt Spremberg richtete einen Krisenstab zur Hochwasserbekämpfung und ein Bürgertelefon ein.

Heftige Unwetter richteten auch in Teilen Österreichs erneut schwere Schäden an. In der Nacht zum Montag verursachten starke Regenfälle im Bundesland Salzburg Überschwemmungen, kleinere Schlammlawinen machten Straßen unpassierbar.

In Tirol gab es Gewitter mit Hagel. Besonders betroffen war nach Medienberichten der Raum Kufstein. Hagelkörner, von denen einige so groß wie Hühnereier waren, durchschlugen Fensterscheiben und beschädigten Hausfassaden sowie Dächer. Auch in Niederösterreich waren Hunderte Feuerwehrleute über Stunden im Einsatz.

Derweil steht Griechenland in den nächsten Tagen eine Hitzewelle bevor. Das Nationale Wetteramt warnte, es werde bis kommenden Montag Temperaturen um die 41 Grad geben. Dies gelte vor allem für Mittel- und Nordgriechenland. Gefährlich sei, dass ab Mittwoch die Temperaturen vielerorts auch nachts nicht unter 30 Grad fallen werden. Die größeren Städte des Landes haben klimatisierte Hallen für Menschen geöffnet, die in ihrer Wohnung keine Klimaanlage haben.

