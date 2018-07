Miami (SID) - Basketballstar Dwyane Wade steht NBA-Champion Miami Heat rechtzeitig zum Start der Vorbereitung auf die neue Saison zur Verfügung. "D-Wade", der dem US-Team wegen einer Knieverletzung bei den Olympischen Spielen in London (27. Juli bis 12. August) fehlt, wurde am Montag erfolgreich operiert und muss bis zu acht Wochen pausieren. Der Eingriff am linken Knie dauerte nur 20 Minuten.

"Mir geht's prima. Ich bin in guten Händen", twitterte Wade nach der OP. Der 30-Jährige hatte in der abgelaufenen Saison der nordamerikanischen Profiliga mit Miami zum zweiten Mal den Titel geholt, unmittelbar nach dem Triumph wegen anhaltender Knieprobleme aber sein Aus für die Sommerspiele erklärt. Beim Olympiasieg 2008 in Peking war der achtmalige Allstar Topscorer des Team USA.