Frankfurt/Main (dpa) - Nach mehreren Verlusttagen in Folge hat der Dax wieder Gewinne verzeichnet. Nach einem schwachen Start in den Handelstag schoss der Leitindex am Vormittag nach oben und schloss nach einigen Schwankungen mit plus 0,79 Prozent bei 6438,33 Punkten. Der Euro fiel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,2285 Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8140 Euro.

