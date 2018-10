Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag erneut zurückhaltend in den Handel gestartet. In den ersten Minuten legte der Dax moderat zu, drehte aber umgehend ins Minus und gab 0,07 Prozent ab auf 6383 Punkte.

Damit setzt der deutsche Leitindex seine jüngste Abwärtsbewegung, die seit vergangenem Donnerstag anhält, weiter fort. Für den MDax ging es am Dienstagmorgen um 0,20 Prozent auf 10 445 Punkte nach oben und auch der TecDax rückte um 0,11 Prozent vor auf 754 Punkte.

Die globalen Wachstumssorgen und die unzureichenden Antworten auch von den Zentralbanken lähmten weiterhin die Börsen, sagte Analyst Cameron Peacock von IG Markets. Die jüngsten Daten zur chinesischen Handelsbilanz trugen zudem zu den weltweiten Wachstumssorgen bei. Die Vorgabe aus Übersee gibt allerdings keinen klaren Impuls.