São Paulo (AFP) Ein brasilianisches Obdachlosen-Pärchen hat am Straßenrand eine Mülltüte mit 20.000 Real (rund 8000 Euro) gefunden - und das Geld prompt bei der Polizei abgegeben. Nach Behördenangaben waren die beiden unter einer Brücke in São Paulo lebenden Obdachlosen am Montagmorgen auf einem Spaziergang, als sie einen Alarm hörten. Als sie in Richtung des Lärms gingen, seien sie auf einen Aktenkoffer und einen Müllsacke voller Geld gestoßen. Das Paar alarmierte einen Wachmann und bat ihn, die Polizei zu rufen. Den herbeigeeilten Beamten übergaben sie das Geld.

