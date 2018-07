Paris (AFP) In Deutschland ist die Arbeitslosigkeit in den vergangenen fünf Jahren so sehr gesunken wie in kaum einem anderen Industrieland. Das geht aus dem am Dienstag in Paris vorgestellten Beschäftigungsausblick der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hervor. Allerdings ist der Anteil der Langzeit-Arbeitslosen in Deutschland erheblich höher als im OECD-Durchschnitt. Für 2013 erwartet die Organisation für die OECD-Länder eine weiterhin hohe Arbeitslosen-Quote und ruft daher zu verstärkten Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen auf.

