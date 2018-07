Berlin (AFP) Der Bundestag berät am 19. Juli in einer Sondersitzung über die geplanten Hilfsgelder für das an den Finanzmärkten unter Druck stehende Spanien. Die Sitzung beginne um 14.00 Uhr und sei in einer Telefonschaltkonferenz der Fraktionsführungen sowie Vertretern des Bundesfinanzministeriums vereinbart worden, hieß es am Dienstag aus Parlamentskreisen in Berlin. Spanien soll noch bis Monatsende die ersten Notkredite in Höhe von 30 Milliarden Euro aus dem Euro-Rettungsfonds für seine angeschlagenen Banken bekommen.

