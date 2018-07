Berlin (AFP) Der CSU-Innenpolitiker Hans-Peter Uhl will das vom Bundestag beschlossene Meldegesetz trotz der Kritik aus den eigenen Reihen und der Opposition beibehalten. Es sei durchaus denkbar, dass der Bundesrat die umstrittene Neuregelung doch nicht kippt, sagte Uhl am Dienstag im Deutschlandfunk. Die Bundesregierung hatte am Montag die Hoffnung geäußert, dass das umstrittene Gesetz, das den Verkauf von Adressdaten durch die Meldebehörden erleichert, in der Länderkammer keine Mehrheit findet.

