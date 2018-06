Berlin (AFP) Deutsche Großkonzerne wollen sich gemeinsam gegen Metalldiebe zur Wehr setzen. Die Deutsche Bahn, die Deutsche Telekom und der Energieerzeuger RWE gingen am Dienstag in Berlin eine entsprechende Sicherheitspartnerschaft ein, wie die Unternehmen mitteilten. Auch der Verband Deutscher Metallhändler ist demnach an dem Projekt beteiligt. Kern der Zusammenarbeit werde ein elektronisches Frühwarnsystem sein. Damit wollen sich die Mitglieder der Allianz gegenseitig über Metalldiebstähle informieren und so den Verkauf von Diebesgut über Metallhändler erschweren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.