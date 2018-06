Brüssel (AFP) Der Deutsche Klaus Regling soll den künftigen Euro-Rettungsfonds ESM leiten. Das sagte ein EU-Diplomat am frühen Dienstagmorgen am Rande eines Treffens der Euro-Finanzminister in Brüssel der Nachrichtenagentur AFP. Zurzeit ist Regling Chef des bisherigen Euro-Rettungsschirms EFSF. Der ESM soll im Juli in Kraft treten und den EFSF nach einer Übergangszeit ablösen.

