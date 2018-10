Brüssel (AFP) Luxemburgs Regierungschef Jean-Claude Juncker soll der Eurogruppe weiter vorstehen. Das sagte ein EU-Diplomat am frühen Dienstagmorgen am Rande eines Treffens der Eurogruppe der Nachrichtenagentur AFP. Demnach soll Juncker ein weiteres Mandat für zweieinhalb Jahre erhalten, das er aber nicht mehr ganz erfüllen will. Die Bundesregierung hatte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) für den Posten ins Gespräch gebracht, dies stieß jedoch auf Widerstand der neuen französischen Regierung von Staatspräsident François Hollande.

