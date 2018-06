Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will am Mittwoch einen Vorschlag für neue Pkw-Abgasnormen vorlegen, welcher die deutschen Hersteller schwerer Wagen begünstigen könnte. Ein der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag in Brüssel vorliegender Entwurf sieht für den Ausstoß des Klimagases Kohlenstoffdioxid eine generelle Obergrenze von 95 Gramm pro Kilometer ab 2020 vor. Bislang gilt ein Maximum von 130 Gramm, das stufenweise bis 2015 eingeführt wird. Die Bauer großer Autos sollen Kritikern zufolge aber mehrfach begünstigt werden.

