Dresden (AFP) Ein vergangene Woche in Tschechien entführtes Baby ist in Deutschland gefunden worden. Deutsche Ermittler nahmen das rund drei Wochen alte Mädchen am Montagabend "gesund und wohlbehalten in Obhut", wie das Landeskriminalamt Sachsen am Dienstag in Dresden mitteilte. Es handele sich "mit hoher Wahrscheinlichkeit" um das vergangene Woche im tschechischen Usti nad Labem verschwundene Kind. Zu Meldungen der "Bild"-Zeitung, wonach das Baby in Rheinland-Pfalz gefunden wurde, wollte sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht äußern.

