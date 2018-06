Jakarta (AFP) Bei ihrem Besuch in Indonesien ist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) überraschend mit der Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, zusammengetroffen. Lagarde nahm am Dienstagabend (Ortszeit) in Jakarta an einem Empfang in der deutschen Botschaft zu Ehren Merkels teil. Nach Angaben aus Regierungskreisen waren sich die Spitzenpolitikerinnen zufällig im Hotel begegnet, Merkel habe Lagarde daraufhin zu dem Empfang dazugebeten.

