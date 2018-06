Nürnberg (AFP) Durch den Handel mit Osteuropa und China ist in den vergangenen Jahrzehnten einer Studie zufolge fast eine halbe Million neuer Arbeitsplätze in Deutschland entstanden. Das starke Wachstum im Handel mit den Regionen habe im Zeitraum von 1988 bis 2008 unterm Strich für 493.000 zusätzliche Jobs in der Bundesrepublik gesorgt, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mit. Dabei sei der Wegfall von Stellen in einigen Branchen durch verstärkte ausländische Konkurrenz bereits mit einberechnet.

