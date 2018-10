Charleville-Mézières (AFP) Nach der Schändung deutscher Kriegsgräber in den französischen Ardennen sind vier Jugendliche festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft im nordostfranzösischen Charleville-Mézières am Dienstag mitteilte, stellten sich die mutmaßlichen Täter am Vorabend selbst der Polizei. Nach eigenen Angaben kamen sie von einer Abiturfeier und waren stark angetrunken. Der Vorfall fand am Samstag statt - einen Tag vor einem Treffen des französischen Staatschefs François Hollande mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im nahegelegenen Reims.

