Berlin (dpa) - Der Bundestag will am 19. Juli in einer Sondersitzung über die geplanten Milliardenhilfen für spanische Banken beraten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Parlamentskreisen in Berlin.

Die Plenarsitzung, zu der die Abgeordneten die Sommerpause unterbrechen, solle um 14.00 Uhr stattfinden. Voraussichtlich soll es auch eine Regierungserklärung geben. Am Vortag soll wohl der Haushaltsausschuss tagen.

Es geht um Hilfen über den bisherigen Rettungsschirm EFSF, der später von dem dauerhaften ESM-Schirm abgelöst werden soll.