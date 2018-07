Brüssel (dpa) - Der Luxemburger Jean-Claude Juncker bleibt bis zum Jahresende Vorsitzender der Euro-Finanzminister. Das beschlossen die obersten Kassenhüter des Eurogebiets in Brüssel, berichteten Eurogruppen-Kreise am Rande der Sitzung. Das wäre fünfeinhalb Monate länger als ursprünglich geplant. Der deutsche Finanzfachmann Klaus Regling soll außerdem den neuen ständigen Euro-Rettungsschirm ESM in Luxemburg leiten. Regling führt bereits den befristeten Rettungsschirm EFSF.

