Karlsruhe (dpa) - Finanzminister Wolfgang Schäuble hat nochmals an das Bundesverfassungsgericht appelliert, seine Entscheidung zur Euro-Rettung schnell zu treffen. Die Nervosität der Märkte sei sehr groß, sagte er zum Ende der Verhandlung über die Eilanträge gegen den Euro-Rettungsschirm ESM und den europäischen Fiskalpakt. Der Zweite Senat schloss am Abend nach rund neun Stunden seine Verhandlung über die Eilanträge ab. Die Richter hatten von 10 Uhr morgens an mit nur zwei Pausen verhandelt.

