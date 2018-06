Gmund (dpa) - CSU-Chef Horst Seehofer hat öffentliche Ratschläge aus der Politik an das Bundesverfassungsgericht wegen der laufenden Verhandlung über die Euro-Rettung scharf kritisiert.

Es sei völlig unangemessen, ein Gericht durch öffentliche Äußerungen unter Druck zu setzen, sagte Seehofer am Dienstag vor einer Klausur des bayerischen Kabinetts am Tegernsee. «Das war streckenweise sogar unappetitlich, was da in den letzten Tagen geäußert worden ist», kritisierte er, beispielsweise «von manchen Abgeordneten aus Brüssel».