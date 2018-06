Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will die Aufklärung, die medizinischen Dienste und die Verteilung von Verhütungsmitteln in den ärmsten Ländern der Welt mit 23 Millionen Euro fördern. "In der heutigen Welt müssen alle Frauen die Möglichkeit haben, über die Zahl ihrer Kinder zu entscheiden", begründete Entwicklungskommissar Andris Piebalgs den Finanzierungsbeschluss am Dienstag in Brüssel.

