Athen (AFP) Die Griechen tragen ihr Geld nach den Parlamentswahlen wieder auf die Banken. Seit den Wahlen am 17. Juni sei "eine Rückkehr der Ersparnisse in einer zufriedenstellenden Geschwindigkeit" zu beobachten", sagte der Chef der griechischen Zentralbank, Georgios Provopoulos, am Dienstag vor einem Treffen mit Staatspräsident Karolos Papoulias. In Bankkreisen hieß es, die Einlagen bei den Finanzinstituten seien zuletzt wieder um sechs Milliarden Euro gestiegen.

