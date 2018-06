Straßburg (AFP) Der in London lebende radikale Imam Abu Hamza al-Masri hat abermals den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angerufen, um einer Auslieferung in die USA zu entgehen. Wie ein Sprecher des Europarats bestätigte, ging der Antrag fristgerecht am Montagabend ein. Anfang April hatte eine kleine Kammer des Straßburger Gerichts die Auslieferung des Hasspredigers an die USA gebilligt. Dagegen legte der 54-Jährige nun Rechtsmittel ein, indem er eine Überprüfung durch die 17 Richter der Großen Kammer beantragte.

