Paris (AFP) Der Vater, den ein Geiselnehmer in einer Schule bei Paris in seiner Gewalt hatte, ist unverletzt von der Polizei befreit worden. Der Täter halte sich aber weiter in dem Gebäude verschanzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Polizei verhandelte mit dem Geiselnehmer, der mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet sein soll.

