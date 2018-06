Köln (SID) - Das Spiel zwischen Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg und Fußball-Rekordmeister Bayern München in der ersten Runde des DFB-Pokals wird am 20. August (20.30 Uhr) live in der ARD übertragen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzte alle Begegnungen am Dienstag zeitgenau an. Titelverteidiger Borussia Dortmund gastiert am Samstag (18. August) um 15.30 Uhr beim FC Oberneuland. Alle Spiele der ersten Runde werden auch live bei Sky gezeigt.