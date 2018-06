Madrid (SID) - Der exzentrische portugiesische Trainer José Mourinho vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid kommt nach seiner Augenstecher-Attacke gegen Tito Vilanova vom FC Barcelona in der vergangenen Saison doch ungeschoren davon. Wie der spanische Fußball-Verband RFEF am Dienstag mitteilte, ist die Sperre über zwei Spiele im Supercup genauso aufgehoben wie die Sanktion gegen Vilanova, der für ein Spiel gesperrt worden war.

Mourinho hatte den damaligen Assistenz-Trainer Vilanova, der inzwischen den Chef-Trainerposten von Josep Guardiola übernommen hat, in der Nachspielzeit bei der 2:3-Niederlage im Supercup-Rückspiel am 17. August 2011 in Barcelona am Spielfeldrand attackiert und ihm seinen Finger ins Auge gebohrt. Vilanova hatte sich mit einem Schlag an Mourinhos Hinterkopf revanchiert. Mourinho hatte nach seinem Ausraster keinerlei Reue gezeigt.

Barcelonas Präsident Sandro Rosell hatte allerdings bereits vor der Bekanntgabe angekündigt, bei einem Freispruch Mourinhos auf Konfrontationskurs mit dem RFEF zu gehen. "Wir werden nicht akzeptieren, dass eine Aggression gegen unseren Trainer ungeahndet bleibt", hatte Rosell gesagt.