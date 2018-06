Wolfsburg (SID) - Felix Magath möchte seine Profis Diego und Simon Kjaer nicht gegen ihren Willen beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg halten. Die Spieler müssten den Verein, das Umfeld und ihre Verträge akzeptieren, aber "wenn ein Spieler das nicht kann oder will, dann macht es keinen Sinn, dass er hier arbeitet. Aber dann ist es die Aufgabe der Spieler, sich einen neuen Verein zu suchen", sagte der Trainer-Manager im Interview mit dem Sport-Nachrichtensender Sky Sport News HD.

Am derzeit verletzten Spielmacher Diego sollen mehrere Vereine, darunter auch Europa-League-Sieger Atlético Madrid, der den Brasilianer in der vergangenen Spielzeit ausgeliehen hatte, und Flamengo Rio de Janeiro Interesse haben. Der dänische Nationalspieler Kjaer spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den Serie-A-Klub AS Rom und hatte zuletzt betont, "nie mehr für Magath spielen" zu wollen.